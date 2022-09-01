Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення з фронту станом на 22 серпня

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурм у районі Благодатного та досягли часткового успіху.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту станом на 22 серпня.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.
На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії недалеко від Світличного, Слатиного, Пітомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришибу.
На Слов'янському напрямку противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгенько – Дібрівно, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії продовжуються.
На Бахмутському напрямку ворог стріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Вів наступ у напрямах Вершина – Кодема та Гладосово – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії продовжуються.
На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії недалеко від Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурм у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Першотравневе, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.
На Новопавлівському напрямку були артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.
На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольговського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкіне, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаудари поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зусилля зосереджує на тому, щоб блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та вражати військові об'єкти та елементи інфраструктури у глибині території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.
На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії недалеко від Світличного, Слатиного, Пітомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришибу.
На Слов'янському напрямку противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгенько – Дібрівно, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії продовжуються.
На Бахмутському напрямку ворог стріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Вів наступ у напрямах Вершина – Кодема та Гладосово – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії продовжуються.
На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії недалеко від Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурм у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Першотравневе, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.
На Новопавлівському напрямку були артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.
На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольговського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкіне, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаудари поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зусилля зосереджує на тому, щоб блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та вражати військові об'єкти та елементи інфраструктури у глибині території України.
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