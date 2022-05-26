Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення з фронту

07:56 26 травня Київ, Україна

Російські війська планують наступ на Слов'янськ і завдають масових ударів по населених пунктах України.





На Волинському та Поліському напрямах з особовим складом військових частин збройних сил республіки білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних та авіаційних ударів із території цієї країни.



Йде ліквідація наслідків дислокації на території республіки білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, які залучалися до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи щодо запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.



На Сіверському напрямку ворог вживає заходів щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки.



У прикордонних районах зазначених російських областей у прикордонних з Україною районах продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.



Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ та Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.



На Слобожанському напрямку противник систематично та інтенсивно веде вогонь по районах зосередження українських військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру



Ворог намагається покращити тактичне становище у районі Ізюму та відновити наступ на місто Слов'янськ. Обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгенько, Курулька, Богородичне та Студенок.



На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне становище поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію за позиціями підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури регіону. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.з особовим складом військових частин збройних сил республіки білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних та авіаційних ударів із території цієї країни.Йде ліквідація наслідків дислокації на території республіки білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, які залучалися до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи щодо запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.ворог вживає заходів щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки.зазначених російських областей у прикордонних з Україною районах продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райониСумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.противник систематично та інтенсивно веде вогонь по районах зосередження українських військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернове та Черкаські Тишки.Ворог намагається покращити тактичне становищета відновити наступ на місто Слов'янськ. Обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райониголовні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне становище поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію за позиціями підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури регіону.



Ворог намагається закріпитися у районі Сєвєродонецька. Вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.



На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються. Противник безуспішно зробив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового та Нагірного.



На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.



На Новопавлівському напрямку ворог зробив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, із втратами відійшов. У Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.



На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне становище та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.



На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії у районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки та Добрянки.



Противник продовжив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдино, Зоря.