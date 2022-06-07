Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту щодо стану війни на ранок 7 червня

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити з технічних засобів, що знаходяться на зберіганні.
На Сіверському напрямку противник активних дій протягом доби не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території рф обстріляли з мінометів підрозділи наших військ у районах населених пунктів Ходине та Велику Писарівку Сумської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, у прикордонних районах на північ від Харкова, та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у бік наступу наших військ на Рубіжне.
На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямки населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутися у напрямку населених пунктів Довгенько та Долина.
Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.
На Донецькому напрямку, крім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська.
Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. Наші воїни завдають ворогові втрати.
На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного становища, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські вертольоти завдали ударів по скупченнях ворожих сил у Херсонській області, а літаки - по складах боєприпасів у Миколаївській області. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.
З метою відновлення втраченого становища ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, вчинив наступальні дії у напрямку Лозово – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль і два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити з технічних засобів, що знаходяться на зберіганні.
На Сіверському напрямку противник активних дій протягом доби не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території рф обстріляли з мінометів підрозділи наших військ у районах населених пунктів Ходине та Велику Писарівку Сумської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, у прикордонних районах на північ від Харкова, та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у бік наступу наших військ на Рубіжне.
На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямки населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутися у напрямку населених пунктів Довгенько та Долина.
Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.
На Донецькому напрямку, крім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська.
Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. Наші воїни завдають ворогові втрати.
На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного становища, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські вертольоти завдали ударів по скупченнях ворожих сил у Херсонській області, а літаки - по складах боєприпасів у Миколаївській області. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.
З метою відновлення втраченого становища ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, вчинив наступальні дії у напрямку Лозово – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль і два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
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