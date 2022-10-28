Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на вечір 28 жовтня

20:37 28 жовтня Київ, Україна

Минулої доби українські захисники завдали 24 ударів по районах зосередження живої сили, озброєнню та військовій техніці ворога, також уразили чотири склади боєприпасів окупантів.



Про це ввечері у п'ятницю, 28 жовтня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та чотири позиції зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється про підтвердження ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом і три гармати Д-30. У районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується", - повідомили у Генштабі.



Зазначається, що протягом поточної доби противник завдав трьох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.



На Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках ворог здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.



На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів.



Триває так звана "евакуація" із тимчасово зайнятої території Херсонської області. У Качкарівці окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних будинків та евакуацію.



Водночас до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.



Окупантами посилено фільтраційні заходи у населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.