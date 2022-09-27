Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на вечір 27 вересня

21:19 27 вересня Київ, Україна

За добу українська армія відбила атаки ворога у районі 10 населених пунктів.



Про це йдеться у зведенні Генштабу.

"За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Першотравневе та Кам'янка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на всіх напрямках, крім Волинського та Житомирського, росіяни здійснили обстріл з танків, мінометів та ствольної артилерії.



Найбільше обстріляних населених пунктів було на Південнобузькому напрямку.

"На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БПЛА, зокрема, іранського виробництва "Shahed-136", - наголошується у зведенні.

Крім того, за добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах.