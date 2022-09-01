Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 26 серпня

07:53 26 серпня Київ, Україна

Окупанти намагалися вести наступальні дії біля Соледара, Бахмута та Кодеми (на Бахмутському напрямку), але безуспішно.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.



Також на цьому напрямку обстрілів зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцева, Соледара, Білогорівки та Яківлівки.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилася. Зі ствольної артилерії ворог обстрілював цивільну інфраструктуру біля сіл Шалигине, Шевченкове та Катеринівки Сумської області.



На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії об'єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб'яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіяти БПЛА для розвідки та коригування вогню.



На Слов'янському напрямку противник вів бої для утримання кордонів та недопущення просування наших підрозділів. Продовжував стріляти з танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.



На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцева, Соледара, Білогорівки та Яківлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.



На Авдіївському напрямку були обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опросного.



На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували обстрілювати території біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.



На Краматорському напрямку противник обстрілював наші позиції та цивільну інфраструктуру з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.



На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.



На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Намагається заповнити втрати. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.