Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 24 червня

08:25 24 червня Київ, Україна

Українські захисники виявили та розбили диверсійно-розвідувальні групи ворога.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою:

встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей;

утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом;

блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та Запорізької областей та спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу у Миколаївській області.