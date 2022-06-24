Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 24 червня

Українські захисники виявили та розбили диверсійно-розвідувальні групи ворога.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою:
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою:
- встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей;
- утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом;
- блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та Запорізької областей та спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу у Миколаївській області.
Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.
На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачевськ, Глухів та Манухівка Сумської області.
На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкіного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.
На Слов'янському напрямку з артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчеярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ та Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії продовжуються. Наступальні дії ворога у районі Боровського українські воїни успішно призупинили.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне становище та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучення.
На Новопавлівському напрямку ворог надавав вогневий вплив у районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.
Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника в паніці зникли.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямах активних бойових дій противник не вів . З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював українські війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйполе, Білогір'я та Староукраїнка.
У рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняються та намагаються проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційний удар по позиціях ЗСУ у районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація на відповідних ділянках ударила по скупченнях ворога.
Українські партизани продовжують опір на тимчасово захоплених територіях.
На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачевськ, Глухів та Манухівка Сумської області.
На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкіного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.
На Слов'янському напрямку з артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчеярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ та Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії продовжуються. Наступальні дії ворога у районі Боровського українські воїни успішно призупинили.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне становище та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучення.
На Новопавлівському напрямку ворог надавав вогневий вплив у районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.
Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника в паніці зникли.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямах активних бойових дій противник не вів . З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював українські війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйполе, Білогір'я та Староукраїнка.
У рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняються та намагаються проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційний удар по позиціях ЗСУ у районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація на відповідних ділянках ударила по скупченнях ворога.
Українські партизани продовжують опір на тимчасово захоплених територіях.
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