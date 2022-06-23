Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 23 червня

Армія росії перекинула свої танкові підрозділи і БТР на Слов'янський і Бахмутський напрямки, а також окупанти готові використовувати важкі вогнеметні системи.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на 23 червня.
На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, продовжується мобілізаційне вчення збройних сил республіки білорусь. У ході нього планується опрацювати питання призову військовозобов'язаних запасу.
У рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання із підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил російської федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог тримає три батальйонні тактичні групи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Удосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Теткіно Курської області. Агресор продовжує обстріл підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони до тилу угруповання окупаційних військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.
На Слов'янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного становища та виявленні слабких місць в обороні українських військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. З метою посилення угруповання військ у районі міста Ізюм противник перемістив два танкові підрозділи. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов'янському напрямку.
На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі міста Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.
На Сєвєродонецькому напрямку противник узяв під контроль населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю за населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець.
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчеярівка. Намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю за трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на вказаному напрямку до району населеного пункту Новотошківське ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.
На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріл з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення ЗСУ контрнаступних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.
На Миколаївщині ворог розгорнув у певних районах артилерійські підрозділи. Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій у напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупарево з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне удосконалення позицій.
Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають п'ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп – до 40 ракет).
На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, продовжується мобілізаційне вчення збройних сил республіки білорусь. У ході нього планується опрацювати питання призову військовозобов'язаних запасу.
У рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання із підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил російської федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.
На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог тримає три батальйонні тактичні групи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Удосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Теткіно Курської області. Агресор продовжує обстріл підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони до тилу угруповання окупаційних військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.
На Слов'янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного становища та виявленні слабких місць в обороні українських військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. З метою посилення угруповання військ у районі міста Ізюм противник перемістив два танкові підрозділи. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов'янському напрямку.
На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі міста Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.
На Сєвєродонецькому напрямку противник узяв під контроль населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю за населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець.
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчеярівка. Намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю за трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на вказаному напрямку до району населеного пункту Новотошківське ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.
На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріл з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення ЗСУ контрнаступних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.
На Миколаївщині ворог розгорнув у певних районах артилерійські підрозділи. Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій у напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупарево з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне удосконалення позицій.
Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають п'ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп – до 40 ракет).
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