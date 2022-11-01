Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 1 листопада

08:43 01 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада.



Так, за минулу добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь підтримує збройну агресію росії проти України. Російська федерація продовжує перекидати окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території білорусі.



На інших напрямках ворог здійснював обстріл: Російський терорист продовжує атакувати критичну інфраструктуру та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Він продовжує обстріл підрозділів сил оборони вздовж лінії фронту , здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада.Так, за минулу добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів.На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь підтримує збройну агресію росії проти України. Російська федерація продовжує перекидати окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території білорусі.На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольховатка, Вовчанськ, Гатище, Стрілка та Ветеринарне;

населених пунктів Ольховатка, Вовчанськ, Гатище, Стрілка та Ветеринарне; на Куп'янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М'ясожарівка, Петропавлівка;

на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське та Соледар;

на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольговське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала по ворогові 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти та позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили чотири вертольоти, два БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет.



Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.