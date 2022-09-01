Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 19 серпня

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське, а також на напрямку Лозове – Першотравневе.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 19 серпня.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснив обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестаково, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
Завдав ударів з літаків та вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана.
На Слов'янському напрямку вогневе ураження з артилерії в різних районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вернопілля, Сулігівки, Чепіля, Мазанівки і Богородичного.
Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулігівка – Дібровно, Сулігівка – Нова Дмитрівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверського, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.
На Бахмутському напрямку вогневий вплив з танків, ствольної та реактивної артилерії відмічено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яківлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дар'ївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації в районі Соледара.
Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. У зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.
Тривають бої у напрямку Покровського – Бахмутського.
На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів недалеко від Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки.
Веде штурмові дії у напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії продовжуються.
На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.
На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченка, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.
На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріл наших позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудар у районі населеного пункту Миколаївське.
В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснив обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестаково, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
Завдав ударів з літаків та вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана.
На Слов'янському напрямку вогневе ураження з артилерії в різних районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вернопілля, Сулігівки, Чепіля, Мазанівки і Богородичного.
Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулігівка – Дібровно, Сулігівка – Нова Дмитрівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверського, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.
На Бахмутському напрямку вогневий вплив з танків, ствольної та реактивної артилерії відмічено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яківлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дар'ївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації в районі Соледара.
Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. У зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.
Тривають бої у напрямку Покровського – Бахмутського.
На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів недалеко від Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки.
Веде штурмові дії у напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії продовжуються.
На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.
На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченка, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.
На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріл наших позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудар у районі населеного пункту Миколаївське.
В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі