Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 10 лютого
08:23 10 лютого Київ, Україна
Минулої доби Сили оборони України відбили атаки
ворога в районах 12 населених пунктів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.
"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Досвідченого, Мар'їнки та Вугледару. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області; Стельмахівка та Діброва – Луганська та Федорівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Пречистівка у Донецькій області. Минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема щодо цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у звіті.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляли райони 27 населених пунктів. За попередньою інформацією, 2 типи "Орлан-10" та 1 "Оріон".
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.
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