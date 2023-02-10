Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту станом на ранок 10 лютого

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Досвідченого, Мар'їнки та Вугледару. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області; Стельмахівка та Діброва – Луганська та Федорівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Пречистівка у Донецькій області. Минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема щодо цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у звіті.