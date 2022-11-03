Генштаб ЗСУ опублікував зведення з фронту

08:46 03 листопада Київ, Україна

За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганщини; Верхньокам'яне, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка Донеччини.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 листопада.



Ворог здійснює обстріл підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлах цивільного населення.



Минулої доби противник завдав трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Ударів російських окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка та Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам'янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.



Зберігається загроза завдання нових ударів й ударних БпЛА, у тому числі і з території республіки білорусь.



За уточненою інформацією, підтверджено ураження супротивника за попередні дні. Так, у населеному пункті Первомайське Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогові 21 удару. Під ураженням опинилися райони зосередження озброєння та військової техніки, і навіть позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БпЛА Орлан.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та три інші важливі військові об'єкти противника.