Генштаб ЗСУ опублікував нові дані про втрати російської армії в Україні

09:51 29 травня Київ, Україна

Українська армія продовжує громити ворога та знищувати його техніку. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про бойові втрати противника з 24 лютого до 29 травня.

Орієнтовно загальні бойові втрати військ РФ склали:

особового складу – близько 30150 (+150) осіб;

танків – 1338 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 3270 (+12) од.;

артилерійських систем – 631 (+3) од.;

РСЗВ - 203 (+0) од.;

засоби ППО – 93 (+0) од.;

літаків – 207 (+0) од.;

вертольотів – 174 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

крилаті ракети – 116 (+0);

кораблі/катери - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) од.;

спеціальна техніка – 48 (+0).

"Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія за три місяці повномасштабної війни проти України втратила понад 30% сучасних танків.