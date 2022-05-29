Генштаб ЗСУ опублікував нові дані про втрати російської армії в Україні

09:51 29 травня Київ, Україна

Українська армія продовжує громити ворога та знищувати його техніку. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про бойові втрати противника з 24 лютого до 29 травня.

Орієнтовно загальні бойові втрати військ РФ склали:

  • особового складу – близько 30150 (+150) осіб;
  • танків – 1338 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 3270 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 631 (+3) од.;
  • РСЗВ - 203 (+0) од.;
  • засоби ППО – 93 (+0) од.;
  • літаків – 207 (+0) од.;
  • вертольотів – 174 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
  • крилаті ракети – 116 (+0);
  • кораблі/катери - 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) од.;
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

"Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армии в Украине

Раніше повідомлялося, що Росія за три місяці повномасштабної війни проти України втратила понад 30% сучасних танків.

 