Генштаб ЗСУ опублікував нові дані про втрати російської армії в Україні

Українська армія продовжує громити ворога та знищувати його техніку. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про бойові втрати противника з 24 лютого до 29 травня.
Орієнтовно загальні бойові втрати військ РФ склали:
- особового складу – близько 30150 (+150) осіб;
- танків – 1338 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 3270 (+12) од.;
- артилерійських систем – 631 (+3) од.;
- РСЗВ - 203 (+0) од.;
- засоби ППО – 93 (+0) од.;
- літаків – 207 (+0) од.;
- вертольотів – 174 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
- крилаті ракети – 116 (+0);
- кораблі/катери - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) од.;
- спеціальна техніка – 48 (+0).
Раніше повідомлялося, що Росія за три місяці повномасштабної війни проти України втратила понад 30% сучасних танків.
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