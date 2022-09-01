Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати росії

10:15 19 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 19 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 700 осіб (+400 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1899 (+10) танків

4195 (+16) бойових броньованих машин

1016 (+6) артилерійських систем

266 (+1) реактивних систем залпового вогню

141 (+5) засіб ППО

234 (+0) літаки

197 (+0) вертольотів

795 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня

190 (+0) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3130 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

94 (+1) одиниці спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.