Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати росії

З 24 лютого по 19 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 700 осіб (+400 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1899 (+10) танків
- 4195 (+16) бойових броньованих машин
- 1016 (+6) артилерійських систем
- 266 (+1) реактивних систем залпового вогню
- 141 (+5) засіб ППО
- 234 (+0) літаки
- 197 (+0) вертольотів
- 795 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 190 (+0) крилатих ракет
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 3130 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 94 (+1) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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