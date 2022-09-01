Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати росії

10:15 19 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 19 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 700 осіб (+400 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1899 (+10) танків
  • 4195 (+16) бойових броньованих машин
  • 1016 (+6) артилерійських систем
  • 266 (+1) реактивних систем залпового вогню
  • 141 (+5) засіб ППО
  • 234 (+0) літаки
  • 197 (+0) вертольотів
  • 795 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 190 (+0) крилатих ракет
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 3130 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 94 (+1) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.