Генштаб ЗСУ: оперативне зведення з фронту

Розпочато 15 добу героїчного протистояння України російському вторгненню.
За даними Генерального штабу ЗСУ, сили оборони України продовжують утримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів.
Захищають українські міста Харків та Охтирку.
ЗСУ стримують наступ противника у південно-східному напрямку. Йде кругова оборона міста Маріуполь. Триває прикриття держкордону з Білоруссю.
ЗСУ стримують наступ противника у південно-східному напрямку. Йде кругова оборона міста Маріуполь. Триває прикриття держкордону з Білоруссю.
Угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбиває ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряного нападу супротивника. За два дні підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.
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