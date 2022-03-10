Генштаб ЗСУ: оперативне зведення з фронту

07:49 10 березень Київ, Україна

Розпочато 15 добу героїчного протистояння України російському вторгненню.

За даними Генерального штабу ЗСУ, сили оборони України продовжують утримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів.

Захищають українські міста Харків та Охтирку.



ЗСУ стримують наступ противника у південно-східному напрямку. Йде кругова оборона міста Маріуполь. Триває прикриття держкордону з Білоруссю.

"На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямах у Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області)." – повідомляє Генштаб.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбиває ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряного нападу супротивника. За два дні підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.