Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф на фронті

10:33 05 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 5 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 650 осіб (+150 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1792 (+3) танки
  • 4032 (+6) бойові броньовані машини.
  • 950 (+4) артилерійських систем
  • 260 (+0) реактивних систем залпового вогню
  • 123 (+5) засоби ППО
  • 223 (+0) літаки
  • 191 (+0) вертоліт
  • 742 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 182 (+0) крилаті ракети
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 2964 (+4) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
  • 83 (+0) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.