Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф на фронті

З 24 лютого по 5 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 650 осіб (+150 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1792 (+3) танки
- 4032 (+6) бойові броньовані машини.
- 950 (+4) артилерійських систем
- 260 (+0) реактивних систем залпового вогню
- 123 (+5) засоби ППО
- 223 (+0) літаки
- 191 (+0) вертоліт
- 742 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 182 (+0) крилаті ракети
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 2964 (+4) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 83 (+0) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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