Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф на фронті

10:33 05 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 5 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 650 осіб (+150 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1792 (+3) танки

4032 (+6) бойові броньовані машини.

950 (+4) артилерійських систем

260 (+0) реактивних систем залпового вогню

123 (+5) засоби ППО

223 (+0) літаки

191 (+0) вертоліт

742 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 (+0) крилаті ракети

15 (+0) кораблів/катерів

2964 (+4) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

83 (+0) одиниці спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.