Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

З 24 лютого по 3 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 350 осіб (+180 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1774 (+6) танки
- 4022 (+8) бойові броньовані машини
- 939 (+3) артилерійських систем
- 259 (+0) реактивних систем залпового вогню
- 118 (+1) засобів ППО
- 223 (+0) літаки
- 191 (+0) вертоліт
- 740 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 180 (+6) крилатих ракет
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 2922 (+8) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 83 (+1) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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