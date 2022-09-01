Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

10:00 03 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 3 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 350 осіб (+180 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1774 (+6) танки

4022 (+8) бойові броньовані машини

939 (+3) артилерійських систем

259 (+0) реактивних систем залпового вогню

118 (+1) засобів ППО

223 (+0) літаки

191 (+0) вертоліт

740 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня

180 (+6) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

2922 (+8) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

83 (+1) одиниці спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.