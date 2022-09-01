Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

10:00 03 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 3 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 41 350 осіб (+180 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1774 (+6) танки
  • 4022 (+8) бойові броньовані машини
  • 939 (+3) артилерійських систем
  • 259 (+0) реактивних систем залпового вогню
  • 118 (+1) засобів ППО
  • 223 (+0) літаки
  • 191 (+0) вертоліт
  • 740 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 180 (+6) крилатих ракет
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 2922 (+8) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
  • 83 (+1) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.