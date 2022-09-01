Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

Минулої доби українські захисники ліквідували близько 150 росіян, 11 ББМ і ворожий вертоліт.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1880 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од.,
- артилерійських систем – 989 (+4) од.,
- РСЗВ - 263 (+2) од.,
- засобів ППО - 136 (+0) од.,
- літаків – 233 (+0) од.,
- вертольотів – 196 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
- крилатих ракет - 190 (+3),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 92 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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