Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

09:33 16 серпня Київ, Україна

Минулої доби українські захисники ліквідували близько 150 росіян, 11 ББМ і ворожий вертоліт.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1880 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од.,

артилерійських систем – 989 (+4) од.,

РСЗВ - 263 (+2) од.,

засобів ППО - 136 (+0) од.,

літаків – 233 (+0) од.,

вертольотів – 196 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),

крилатих ракет - 190 (+3),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од.,

спеціальної техніки – 92 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.