Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росії на фронті

09:33 16 серпня Київ, Україна

Минулої доби українські захисники ліквідували близько 150 росіян, 11 ББМ і ворожий вертоліт.

 
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1880 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 989 (+4) од.,
  • РСЗВ - 263 (+2) од.,
  • засобів ППО - 136 (+0) од.,
  • літаків – 233 (+0) од.,
  • вертольотів – 196 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
  • крилатих ракет - 190 (+3),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 92 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.