Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів

З 24 лютого по 22 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 45 400 осіб (+200 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1919 (+7) танків
- 4230 (+6) бойових броньованих машин
- 1032 (+4) артилерійські системи
- 266 (+0) реактивних систем залпового вогню
- 145 (+4) засобів ППО
- 234 (+0) літаки
- 198 (+1) вертольотів
- 815 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 194 (+4) крилаті ракети
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 3149 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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