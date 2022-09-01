Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів

09:32 22 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 22 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 45 400 осіб (+200 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1919 (+7) танків

4230 (+6) бойових броньованих машин

1032 (+4) артилерійські системи

266 (+0) реактивних систем залпового вогню

145 (+4) засобів ППО

234 (+0) літаки

198 (+1) вертольотів

815 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня

194 (+4) крилаті ракети

15 (+0) кораблів/катерів

3149 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

99 (+0) одиниць спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.