Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів

09:32 22 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 22 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 45 400 осіб (+200 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1919 (+7) танків
  • 4230 (+6) бойових броньованих машин
  • 1032 (+4) артилерійські системи
  • 266 (+0) реактивних систем залпового вогню
  • 145 (+4) засобів ППО
  • 234 (+0) літаки
  • 198 (+1) вертольотів
  • 815 (+9) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 194 (+4) крилаті ракети
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 3149 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.