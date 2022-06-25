Генштаб ЗСУ доповів про втрати росармії: близько 34 700 військових та маса техніки

11:29 25 червня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ на 25 червня, українські захисники знищили близько 34 700 російських військових.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні орієнтовно складають (у дужках – дані за минулу добу):

  • особового складу – 34700 (+170) осіб;
  • танків - 1511 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
  • РСЗВ - 241 (+0) одиниць;
  • кошти ППО – 99 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+1) одиниць;
  • вертольотів – 184 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4);
  • крилаті ракети – 14 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;
  • спеціальна техніка – 60 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія вже програла війну.

 