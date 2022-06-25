Генштаб ЗСУ доповів про втрати росармії: близько 34 700 військових та маса техніки

За даними Генштабу ЗСУ на 25 червня, українські захисники знищили близько 34 700 російських військових.
Загальні бойові втрати російської армії в Україні орієнтовно складають (у дужках – дані за минулу добу):
- особового складу – 34700 (+170) осіб;
- танків - 1511 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;
- РСЗВ - 241 (+0) одиниць;
- кошти ППО – 99 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+1) одиниць;
- вертольотів – 184 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4);
- крилаті ракети – 14 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія вже програла війну.
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