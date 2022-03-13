Генштаб: ЗСУ дають гідну відсіч військам РФ

07:37 13 березня Київ, Україна

Почалася вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.



Стан, становище та характер дій оборони без істотних змін, повідомляє Генштаб ЗСУ.



Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи та техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, проводить обстріл мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих жителів, перевдягається у цивільний одяг та форму ЗС України.



Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов у виконанні наказів.



За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних установах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених під час бойових дій на території України військовослужбовців РФ.



Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіяні резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлені на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія зі збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.



У зв'язку із втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).



Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам супротивника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.