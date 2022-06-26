Генштаб України координуватиме партизанський рух - ISW

08:33 26 червня Київ, Україна

В Україні піднявся народний опір, дедалі більше шириться партизанський рух. Українське військове керівництво планує найближчим часом взяти під контроль дії партизанського руху на окупованих територіях Росії.. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що мета координації зусиль партизанів полягає у підготовці до тактично пов'язаних операцій з українськими збройними силами.

Як заявив раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, українські партизани чекають відповідного моменту, щоб приєднатися до боротьби із противником.

Нагадаємо, на Запоріжжі та Херсонщині партизани "кошмарять" окупантів.

Також повідомлялося, що у Криму активізувався партизанський рух.