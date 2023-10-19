Генштаб: українські захисники знищили російський літак Су-25

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян і 3 по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 жовтня.
Також українські захисники знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських засобів росіян.
Також українські захисники знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських засобів росіян.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі