Генштаб: українські захисники знищили російський літак Су-25

09:59 19 жовтня Київ, Україна

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян і 3 по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
 
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 жовтня.

Також українські захисники знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських засобів росіян.