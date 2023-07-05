Генштаб вважає, що росія ще не розмістила ядерну зброю в білорусі

16:14 05 липня Київ, Україна

Імовірність того, що росія розмістила свою тактичну ядерну зброю на території білорусі, станом на початок липня низька.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Я не можу підтвердити цю інформацію (про розміщення ядерної зброї росії на території білорусі - ред.). Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їхнього обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території білорусі є "малоймовірною"", - зазначив військовий.

За його словами, водночас оцінити загрозу застосування росією ядерної зброї проти білорусі дуже важко.