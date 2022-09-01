Генштаб озвучив втрати військ росії на 23 серпня

12:24 23 серпня Київ, Україна

З 24 лютого до 23 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 45 550 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1921 (+2) танк

4238 (+8) бойових броньованих машин

1033 (+1) артилерійські системи

266 (+0) реактивних систем залпового вогню

146 (+1) засобів ППО

234 (+0) літаки

198 (+0) вертольотів

817 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня

196 (+2) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3150 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

99 (+0) одиниць спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.