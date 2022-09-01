Генштаб озвучив втрати військ росії на 23 серпня

12:24 23 серпня Київ, Україна

З 24 лютого до 23 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 45 550 осіб.

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1921 (+2) танк
  • 4238 (+8) бойових броньованих машин
  • 1033 (+1) артилерійські системи
  • 266 (+0) реактивних систем залпового вогню
  • 146 (+1) засобів ППО
  • 234 (+0) літаки
  • 198 (+0) вертольотів
  • 817 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 196 (+2) крилатих ракет
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 3150 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.