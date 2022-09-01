Генштаб озвучив втрати військ росії на 23 серпня

З 24 лютого до 23 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 45 550 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1921 (+2) танк
- 4238 (+8) бойових броньованих машин
- 1033 (+1) артилерійські системи
- 266 (+0) реактивних систем залпового вогню
- 146 (+1) засобів ППО
- 234 (+0) літаки
- 198 (+0) вертольотів
- 817 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 196 (+2) крилатих ракет
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 3150 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 99 (+0) одиниць спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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