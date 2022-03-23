Генштаб озвучив втрати російської армії на 23 березня

10:49 23 березня Київ, Україна

З 24 лютого по 23 березня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 15 600 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі.



Знищено:



101 літак

124 вертольоти

517 танків

1578 бойових броньованих машин

267 артилерійських систем

47 засобів ППО

80 реактивних систем залпового вогню

70 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

42 БПЛА оперативно-тактичного рівня

4 кораблі/легкі швидкісні катери

1008 одиниць автомобільної техніки

15 одиниць спеціальної техніки



Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.