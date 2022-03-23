Генштаб озвучив втрати російської армії на 23 березня

З 24 лютого по 23 березня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 15 600 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Знищено:
101 літак
124 вертольоти
517 танків
1578 бойових броньованих машин
267 артилерійських систем
47 засобів ППО
80 реактивних систем залпового вогню
70 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
42 БПЛА оперативно-тактичного рівня
4 кораблі/легкі швидкісні катери
1008 одиниць автомобільної техніки
15 одиниць спеціальної техніки
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Знищено:
101 літак
124 вертольоти
517 танків
1578 бойових броньованих машин
267 артилерійських систем
47 засобів ППО
80 реактивних систем залпового вогню
70 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
42 БПЛА оперативно-тактичного рівня
4 кораблі/легкі швидкісні катери
1008 одиниць автомобільної техніки
15 одиниць спеціальної техніки
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі