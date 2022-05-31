Генштаб озвучив втрати армії рф на 31 травня

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 31 травня в Україні загинуло 30 500 окупантів. Найбільші втрати противника спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Знищено:
Знищено:
- 1358 (+9) танків
- 3302 (+20) бойові броньовані машини.
- 649 (+6) артилерійських систем
- 207 (+2) реактивних систем залпового вогню
- 93 (+0) засоби ППО
- 208 (+1) літаків
- 174 (+0) вертольота
- 515 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 120 (+2) крилатих ракет
- 13 (+0) кораблів/катерів
- 2275 (+11) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 48 (+0) одиниць спеціальної техніки
Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.
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