Генштаб озвучив втрати армії рф на 31 травня

12:05 31 травня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 31 травня в Україні загинуло 30 500 окупантів. Найбільші втрати противника спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.



Знищено:

1358 (+9) танків

3302 (+20) бойові броньовані машини.

649 (+6) артилерійських систем

207 (+2) реактивних систем залпового вогню

93 (+0) засоби ППО

208 (+1) літаків

174 (+0) вертольота

515 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня

120 (+2) крилатих ракет

13 (+0) кораблів/катерів

2275 (+11) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

48 (+0) одиниць спеціальної техніки

Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.