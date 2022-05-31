Генштаб озвучив втрати армії рф на 31 травня

12:05 31 травня Київ, Україна

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 31 травня в Україні загинуло 30 500 окупантів. Найбільші втрати противника спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Знищено:
  • 1358 (+9) танків
  • 3302 (+20) бойові броньовані машини.
  • 649 (+6) артилерійських систем
  • 207 (+2) реактивних систем залпового вогню
  • 93 (+0) засоби ППО
  • 208 (+1) літаків
  • 174 (+0) вертольота
  • 515 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 120 (+2) крилатих ракет
  • 13 (+0) кораблів/катерів
  • 2275 (+11) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 48 (+0) одиниць спеціальної техніки
Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.