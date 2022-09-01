Генштаб опублікував зведення з фронту станом на ранок 5 серпня

08:58 05 серпня Київ, Україна

Росіяни проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках та намагаються розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні з фронту станом на ранок 5 серпня.

"На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька", - зазначив Генштаб.



На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури неподалік Яківлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного становища, успіху не мав.



На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої продовжуються.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам'янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Ішли стрілецькі бої.



На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріл біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулігівки, Довгенького та Великої Камишевахи.



На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів у районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтов, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівка та Білогір'я.



На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.



Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомировка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкіне, Зелений Гай.



Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.



На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. У частинах сил спеціальних операцій цієї країни наголошено на проведенні перевірки бойової готовності.



На Сіверському напрямку противник із ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем'яч та Михальчина Слобода Чернігівської області та Стариково на Сумщині.