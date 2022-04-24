Генштаб опублікував список втрат Росії в Україні

Про успіхи збройних сил України красномовно свідчать зростаючі бойові втрати російських військ. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 22 тисячі осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook 24 квітня.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу – ліквідовано близько 21 800 (+200 за добу)
- танків – 873 (+19)
- бойових броньованих машин – 2238 (+33)
- артилерійських систем – 408 (+5)
- РСЗВ - 147 (+4)
- засоби ППО – 69
- літаків – 179 (+2)
- вертольотів - 154
- автомобільної техніки - 1557 (+14)
- кораблі/катери - 8
- цистерн з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191 (+9)
- спеціальна техніка - 28 (+1)
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
У ранковому зведенні Генштабу говорилося, що Росія накопичує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області. Туди стягують Іскандери.
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