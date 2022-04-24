Генштаб опублікував список втрат Росії в Україні

10:36 24 квітня Київ, Україна

Про успіхи збройних сил України красномовно свідчать зростаючі бойові втрати російських військ. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 22 тисячі осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook 24 квітня.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 21 800 (+200 за добу)

танків – 873 (+19)

бойових броньованих машин – 2238 (+33)

артилерійських систем – 408 (+5)

РСЗВ - 147 (+4)

засоби ППО – 69

літаків – 179 (+2)

вертольотів - 154

автомобільної техніки - 1557 (+14)

кораблі/катери - 8

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191 (+9)

спеціальна техніка - 28 (+1)

пускові установки ОТРК/ТРК - 4

"Світло завжди перемагає пітьму. Добро долає зло. Ми обов'язково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог! В історіях воєн відомі випадки, коли у великі свята, як Різдво і Великдень, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ», - написали також у прес-службі Генштабу.

У ранковому зведенні Генштабу говорилося, що Росія накопичує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області. Туди стягують Іскандери.