Генштаб опублікував список втрат Росії в Україні

10:36 24 квітня Київ, Україна

Про успіхи збройних сил України красномовно свідчать зростаючі бойові втрати російських військ. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 22 тисячі осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook 24 квітня.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 24.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 21 800 (+200 за добу)
  • танків – 873 (+19)
  • бойових броньованих машин – 2238 (+33)
  • артилерійських систем – 408 (+5)
  • РСЗВ - 147 (+4)
  • засоби ППО – 69
  • літаків – 179 (+2)
  • вертольотів - 154
  • автомобільної техніки - 1557 (+14)
  • кораблі/катери - 8
  • цистерн з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191 (+9)
  • спеціальна техніка - 28 (+1)
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Данные Генштаба о потерях армии РФ

"Світло завжди перемагає пітьму. Добро долає зло. Ми обов'язково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог! В історіях воєн відомі випадки, коли у великі свята, як Різдво і Великдень, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ», - написали також у прес-службі Генштабу.

У ранковому зведенні Генштабу говорилося, що Росія накопичує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області. Туди стягують Іскандери.

 