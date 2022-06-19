Генштаб опублікував інформацію про втрати російських військ

09:48 19 червня Київ, Україна

У своєму ранковому зведенні від 19 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ у війні з Україною. З 24 лютого до 19 червня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 33 600 осіб (+250 за добу).

Також знищено:

Танків - 1469 (+3 за добу);

Бойових броньованих машин – 3577 (+4);

Артилерія/РСЗВ – 745/235 (+6/+2);

ППО – 98;

Літаки/вертольоти – 216/181 (0/+1);

Безпілотники - 598 (+4);

Крилаті ракети – 130 (+1);

Автомобільна техніка/Цистерни з пальним – 2523 (+10);

Кораблі/Катери – 14;

Спецтехніка – 55.

Військові зазначили, що вчора найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Раніше у Пентагоні повідомили, що за час вторгнення в Україну російська армія втратила до 30% бронетанкових сил.

Також у ЗСУ заявили напередодні, що за час війни втратили до 40% техніки.