Генштаб опублікував актуальні втрати окупантів

09:44 08 серпня Київ, Україна

За інформацією Генштабу, на 8 серпня російські окупанти втратили близько 42 340 (140 за добу) осіб особового складу.
 
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Знищено:
  • 1811 (+6) танків
  • 4070 (+15) бойових броньованих машин
  • 960 (+2) артилерійських систем
  • 261 (+1) реактивна система залпового вогню
  • 132 (+0) засоби ППО
  • 223 (+0) літаки
  • 192 (+1) вертольоти
  • 754 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 182 (+0) крилаті ракети
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 2993 (+15) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
  • 86 (+0) одиниць спеціальної техніки
Крім того, за минулий тиждень зс росії втратили 21 склад з БК, 17 баз, 2 командні пункти, 1 штаб і 1 нафтобазу.