Генштаб опублікував актуальні втрати окупантів

09:44 08 серпня Київ, Україна

За інформацією Генштабу, на 8 серпня російські окупанти втратили близько 42 340 (140 за добу) осіб особового складу.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.



Знищено:

1811 (+6) танків

4070 (+15) бойових броньованих машин

960 (+2) артилерійських систем

261 (+1) реактивна система залпового вогню

132 (+0) засоби ППО

223 (+0) літаки

192 (+1) вертольоти

754 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 (+0) крилаті ракети

15 (+0) кораблів/катерів

2993 (+15) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

86 (+0) одиниць спеціальної техніки

Крім того, за минулий тиждень зс росії втратили 21 склад з БК, 17 баз, 2 командні пункти, 1 штаб і 1 нафтобазу.