Генштаб опублікував актуальні втрати окупантів

За інформацією Генштабу, на 8 серпня російські окупанти втратили близько 42 340 (140 за добу) осіб особового складу.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Знищено:
- 1811 (+6) танків
- 4070 (+15) бойових броньованих машин
- 960 (+2) артилерійських систем
- 261 (+1) реактивна система залпового вогню
- 132 (+0) засоби ППО
- 223 (+0) літаки
- 192 (+1) вертольоти
- 754 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 182 (+0) крилаті ракети
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 2993 (+15) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 86 (+0) одиниць спеціальної техніки
Крім того, за минулий тиждень зс росії втратили 21 склад з БК, 17 баз, 2 командні пункти, 1 штаб і 1 нафтобазу.
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