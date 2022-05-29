Генштаб: на всіх напрямках ворог зазнає втрат. Крим приймає поранених бійців РФ

09:20 29 травня Київ, Україна

На сайті Генштабу ЗСУ опубліковано ранкове зведення з фронту станом на 6.00 неділі, 29 травня.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки під час перевірки сил реагування збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку противник обстріляв із мінометів позиції сил оборони на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів для недопущення подальшого просування українських підрозділів у напрямку кордону.

На Харківському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка та Тернова.

На Слов'янському напрямку ворог робив артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Камишеваха, Богородичне, Святогірськ та інші.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На лиманському напрямку противник застосував штурмову авіацію поблизу Діброви, намагається закріпитись у районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог вів штурмові дії в районі міста Сєвєродонецька, бої продовжуються. У районі населеного пункту Боброво ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції, завдав авіаційних ударів у районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне становище на Бахмутському напрямку. Ворог безуспішно проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Камишеваха та Миронівка, відійшов із втратами. Завдав авіаудари поблизу Яківлівки.

На Авдіївському напрямку противник без особливого успіху намагався наступати в районах населених пунктів Кам'янка та Веселе.

На Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і зайняв оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.

Російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інші.

Противник продовжує зазнавати втрат. Повідомляється, що за минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк і шість ворожих автомобілів.. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА типу "Орлан-10".

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилася припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених.. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше повідомлялося, що після закінчення битви за Сєверодонецьк, незалежно від її результату, ЗСУ матимуть можливість відновити контрнаступ на оперативному рівні.