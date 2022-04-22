Генсеком ООН їде до Москви для зустрічі з Путіним

У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він також зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомив речник президента Дмитро Пєсков.
Антоніу Гутерріш на зустрічі з Путіним сподівається поговорити про встановлення миру в Україні та обговорити майбутнє багатосторонніх відносин, повідомила представник офісу генсека ООН Ері Канеко.
19 квітня генсек ООН попросив президента Росії Володимира Путіна вжити його в Москві, а президента України Володимира Зеленського — вжити його в Києві, щоб обговорити заходи щодо мирного врегулювання.
Антоніу Гутерріш стане другим великим західним політиком, який особисто зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним після початку війни в Україні.
11 квітня росію відвідав канцлер Австрії Карл Нехаммер, який назвав переговори з Путіним «дуже прямими, відкритими та жорсткими», а також зазначив, що це був «не дружній візит».
Антоніу Гутерріш на зустрічі з Путіним сподівається поговорити про встановлення миру в Україні та обговорити майбутнє багатосторонніх відносин, повідомила представник офісу генсека ООН Ері Канеко.
19 квітня генсек ООН попросив президента Росії Володимира Путіна вжити його в Москві, а президента України Володимира Зеленського — вжити його в Києві, щоб обговорити заходи щодо мирного врегулювання.
Антоніу Гутерріш стане другим великим західним політиком, який особисто зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним після початку війни в Україні.
11 квітня росію відвідав канцлер Австрії Карл Нехаммер, який назвав переговори з Путіним «дуже прямими, відкритими та жорсткими», а також зазначив, що це був «не дружній візит».
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