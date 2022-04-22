Генсеком ООН їде до Москви для зустрічі з Путіним

20:48 22 квітня Київ, Україна

У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він також зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним