Генсек НАТО: Україні потрібні якісні та потужні оборонні можливості

19:23 25 жовтня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив, що для захисту України необхідні "якісні, великі та швидкі" можливості, адже сміливість та героїзм українських військових "не зупиняє дрони і не перехоплює російські ракети". За його словами, оборонна промисловість завжди була важливою, але сьогодні вона життєво потрібна з трьох причин: для підтримки України, посилення власного стримування та оборони, а також збереження технологічної переваги НАТО.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час виступу на Індустріальному форумі Північноатлантичного альянсу (NATO-Industry Forum 2023).

"Коли війська росії перетнули кордон, багато хто очікував, що Україна зазнає поразки за лічені дні, але вони вистояли і билися вперто. Надзвичайна мужність та героїзм українського народу знову і знову перевершує очікування. Але тільки сміливість не зупиняє дрони, а героїзм не може перехопити ракети. Щоб захиститися, Україні потрібні можливості, якісні, великі та швидкі. Тому я вітаю, що союзники по НАТО надають Україні безпрецедентний рівень підтримки, починаючи від танків та безпілотників до F-16 та боєприпасів", - сказав генсек НАТО.

За його словами, військова підтримка, надана Україні, виснажила власні запаси країн-членів Альянсу.

"Ми в основному зробили це шляхом виснаження власних запасів і це не стійке рішення. Тому зараз нам потрібно нарощувати виробництво, щоб задовольнити потреби України, а також зміцнити власне стримування та захист”, – пояснив Столтенберг.

Він наголосив на важливості посилення відносин НАТО з промисловістю.

"Коли ця війна закінчиться, шляху назад, до того, де ми були раніше, вже не буде. Ми зіткнемося з більш агресивною росією, посиленим Китаєм та більш нестабільним світом. Тому ми маємо адаптуватися на довгострокову перспективу", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що на Вільнюському саміті Альянсу, що відбувся в липні цього року, країни-члени зобов'язалися інвестувати щонайменше 2% свого ВВП на оборону.

"Вони зробили це на Вільнюському саміті. Першими ми взяли на себе зобов'язання інвестувати в оборону у 2014 році в Уельсі після незаконної анексії Криму росією. Тоді мова була більше схожа на перехід до того, щоб витрачати 2% ВВП на оборону, і багато союзників рухалися до цієї мети, і майже всі союзники мають плани досягти цього найближчим часом", — сказав він.

Столтенберг закликав уряди держав-союзників до спрощення регулювання інвестицій у оборонну гілку.

"Незважаючи на те, що існують національні нормативні акти, які є більш-менш стандартизованим підходом, оборонна промисловість більш зарегульована, ніж інші галузі. Це також означає, що доходи та рентабельність інвестицій є більш регульованими... І ми повинні забезпечити, щоб ці правила, які існують з різних історичних причин, не були на заваді довгострокового інвестування. Тому що, якщо є перешкоди для довгострокових інвестицій, ми фактично підриваємо нашу власну безпеку", - сказав генеральний секретар НАТО.

Він наголосив, що оборонна сфера має "дивний попит".