Генсек НАТО скликає засідання Ради Росія-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запланував на наступний тиждень спеціальну зустріч послів союзників та вищих посадових осіб Росії
Про це заявив у вівторок офіційний представник НАТО.
Засідання ради – формат, який використовується для діалогу з 2002 року, – відбудеться у Брюсселі 12 січня після того, як офіційні особи США та Росії проведуть переговори з безпеки 10 січня у Женеві.
Напередодні екс-генсек НАТО, а нині міжнародний лобіст Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс повинен змусити Путіна розкрити його карти (call his bluff - англ.).
Раніше директор Центру Карнегі в Москві Дмитро Тренін пояснив, яку роль переговори з НАТО відіграють у діалозі Заходу та Росії щодо вимог Москви щодо нерозширення Альянсу на Україну тощо.
У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не спробує їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія вдаватиметься до "військово-технічних заходів".
4 грудня у виданні The Hill колишній високопосадовець США в адміністрації Буша-молодшого, а нині експерт дослідницького центру Council on Foreign Relations Томас Грем закликав Захід не змінювати стратегічний підхід щодо інтеграції України, але досягати цієї мети поступово.
4 грудня у виданні The Hill колишній високопосадовець США в адміністрації Буша-молодшого, а нині експерт дослідницького центру Council on Foreign Relations Томас Грем закликав Захід не змінювати стратегічний підхід щодо інтеграції України, але досягати цієї мети поступово.
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