Генсек НАТО скликає засідання Ради Росія-НАТО

17:42 04 січень Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запланував на наступний тиждень спеціальну зустріч послів союзників та вищих посадових осіб Росії





Про це заявив у вівторок офіційний представник НАТО.

Засідання ради – формат, який використовується для діалогу з 2002 року, – відбудеться у Брюсселі 12 січня після того, як офіційні особи США та Росії проведуть переговори з безпеки 10 січня у Женеві.

"Будь-який діалог з Росією має будуватися на основі взаємності, враховувати занепокоєння НАТО діями Росії.. і проходити у консультаціях з європейськими партнерами НАТО", – заявив представник, маючи на увазі кризу в Україні.

Напередодні екс-генсек НАТО, а нині міжнародний лобіст Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс повинен змусити Путіна розкрити його карти (call his bluff - англ.).

"Путін отримує максимальну вигоду в невигідній для нього ситуації, але його тактика працює тільки якщо ми піддається. Для НАТО настав час змусити його розкрити карти. Ми не можемо дати Путіну ні право керувати європейською безпекою, ні де-факто вето щодо євроатлантичних амбіцій України та Грузії», – заявив Расмуссен.

Раніше директор Центру Карнегі в Москві Дмитро Тренін пояснив, яку роль переговори з НАТО відіграють у діалозі Заходу та Росії щодо вимог Москви щодо нерозширення Альянсу на Україну тощо.

"Переговори між Росією та Заходом цього місяця відбуваються по трьох каналах: (1) зі США: реальні переговори; (2) з НАТО: дискусії з військових деталей; (3) ОБСЄ: напівпублічна платформа/формальність. Сподіваюся, що перший раунд не стане останнім", - зазначив Тренін у соціальній мережі Twitter.

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не спробує їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія вдаватиметься до "військово-технічних заходів".



4 грудня у виданні The Hill колишній високопосадовець США в адміністрації Буша-молодшого, а нині експерт дослідницького центру Council on Foreign Relations Томас Грем закликав Захід не змінювати стратегічний підхід щодо інтеграції України, але досягати цієї мети поступово.