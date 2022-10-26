Генсек НАТО прокоментував постачання іранських безпілотників Росії

13:28 26 жовтня Київ, Україна





Про це він сказав на борту американського авіаносця Джордж Буш, який зараз бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, повідомляється на сайті НАТО. Росія не повинна використовувати помилкові приводи для подальшої ескалації, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг , коментуючи постачання іранських безпілотників Росії.Про це він сказав на борту американського авіаносця Джордж Буш, який зараз бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, повідомляється на сайті НАТО.

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським союзом", - сказав він.

За його словами, війна Росії проти України знаходиться "у ключовому моменті".

"Президент путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні та ракетні удари по житлових кварталах. Тепер росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники щодо НАТО відкидають це відверто хибне твердження", - заявив генсек.

Столтенберг нагадав про закономірність, коли "росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі - від Сирії до України".

"Росія не повинна використовувати помилкові приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає", - наголосив він.

Генсек вкотре заявив, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.