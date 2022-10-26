Генсек НАТО прокоментував постачання іранських безпілотників Росії

Росія не повинна використовувати помилкові приводи для подальшої ескалації, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи постачання іранських безпілотників Росії.
Про це він сказав на борту американського авіаносця Джордж Буш, який зараз бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, повідомляється на сайті НАТО.
Про це він сказав на борту американського авіаносця Джордж Буш, який зараз бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, повідомляється на сайті НАТО.
За його словами, війна Росії проти України знаходиться "у ключовому моменті".
Столтенберг нагадав про закономірність, коли "росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі - від Сирії до України".
Генсек вкотре заявив, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.
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