Генсек НАТО попередив про нові атаки Росії на Україну

17:41 31 березня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про підготовку нових атак російської армії в Україні: війська не відводяться, а переміщуються на нові позиції, повідомляє The Guardian.

«Росія намагається перегрупувати їх, посилити та переозброїти для наступу на Донбасі. Ми очікуємо на нові наступальні операції, які принесуть ще більше страждань [українцям]», — сказав він.

Генсек зазначив, що альянс сумнівається у готовності Москви з реальною деескалацією після переговорів у Стамбулі, оскільки споконвічно поставлені завдання російської армії в Україні не змінилися.

«Ми не бачимо справжніх змін у російських завданнях. Вони продовжують домагатися здійснення своїх цілей у військовий спосіб», — пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші українські міста, і НАТО продовжуватиме постачати Україні зброю.



Раніше офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія перегруповує свої війська під Києвом, і за цим може наслідувати удар по інших областях країни.. Американська розвідка вважає, що відступ солдатів — це не просто зміна локації, а якась нова стратегія.



29 березня у Стамбулі українська та російська сторони домовилися про початок врегулювання воєнного конфлікту. У той же день Міноборони РФ повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.