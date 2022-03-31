Генсек НАТО попередив про нові атаки Росії на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про підготовку нових атак російської армії в Україні: війська не відводяться, а переміщуються на нові позиції, повідомляє The Guardian.
Генсек зазначив, що альянс сумнівається у готовності Москви з реальною деескалацією після переговорів у Стамбулі, оскільки споконвічно поставлені завдання російської армії в Україні не змінилися.
Він зазначив, що Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші українські міста, і НАТО продовжуватиме постачати Україні зброю.
Раніше офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія перегруповує свої війська під Києвом, і за цим може наслідувати удар по інших областях країни.. Американська розвідка вважає, що відступ солдатів — це не просто зміна локації, а якась нова стратегія.
29 березня у Стамбулі українська та російська сторони домовилися про початок врегулювання воєнного конфлікту. У той же день Міноборони РФ повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.
Раніше офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія перегруповує свої війська під Києвом, і за цим може наслідувати удар по інших областях країни.. Американська розвідка вважає, що відступ солдатів — це не просто зміна локації, а якась нова стратегія.
29 березня у Стамбулі українська та російська сторони домовилися про початок врегулювання воєнного конфлікту. У той же день Міноборони РФ повідомило про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на київському та чернігівському напрямках.
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