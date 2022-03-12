Генсек НАТО озвучив теми майбутнього саміту

На саміті НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, обговорять Китай, агресивну поведінку Російської Федерації і співпрацю з Україною і Грузією.
Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг підкреслив, що для НАТО Україна і Грузія - "два партнери, яких ми цінуємо дуже високо".
За його словами, це важливо робити і тому, що "ці партнери були предметом російських агресивних дій - Грузія в 2008, і частина грузинських територій все ще окупована, і те ж саме, з незаконною анексією Криму і триваючою дестабілізацією на сході України".
Також Столтенберг згадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.
Також лідери країн НАТО планують оголосити про відкриття центру нових технологій, підтвердити прихильність збільшення військових витрат для захисту миру, заснованого на правилах.
Крім того, саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони і політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.
У НАТО також опублікували обсяг витрат на оборону країн-учасниць. Так, десять країн витратять понад 2% свого ВВП. Найбільше - 3,82% - Греція.
США в цьому році виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів.
Відзначається, що сумарні військові витрати всіх країн альянсу в цьому році виростуть на 4,1% і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн дол.
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