Генсек НАТО озвучив теми майбутнього саміту

17:51 11 червень Київ, Україна

На саміті НАТО , який пройде 14 червня в Брюсселі, обговорять Китай, агресивну поведінку Російської Федерації і співпрацю з Україною і Грузією.

Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що для НАТО Україна і Грузія - "два партнери, яких ми цінуємо дуже високо".

"Обом ми надаємо політичну і практичну підтримку. Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували зміцнювати наше партнерство з цими двома партнерами", - сказав генсек НАТО.

За його словами, це важливо робити і тому, що "ці партнери були предметом російських агресивних дій - Грузія в 2008, і частина грузинських територій все ще окупована, і те ж саме, з незаконною анексією Криму і триваючою дестабілізацією на сході України".



Також Столтенберг згадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

"Це була дуже хороша розмова. Я повторив сильну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також те, що я очікую, що лідери НАТО знову підтвердять рішення в рамках політики відкритих дверей НАТО, яка була великим успіхом для поширення демократії і свободи по Європі. Саміт продемонструє підтримку НАТО Україні і Грузії, і їхнім євроатлантичним прагненням", - сказав він.

Також лідери країн НАТО планують оголосити про відкриття центру нових технологій, підтвердити прихильність збільшення військових витрат для захисту миру, заснованого на правилах.



Крім того, саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони і політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.



У НАТО також опублікували обсяг витрат на оборону країн-учасниць. Так, десять країн витратять понад 2% свого ВВП. Найбільше - 3,82% - Греція.



США в цьому році виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів.



Відзначається, що сумарні військові витрати всіх країн альянсу в цьому році виростуть на 4,1% і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн дол.