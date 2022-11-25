Генсек НАТО очікує на збільшення нелетальної допомоги Україні з боку Альянсу

12:10 25 листопада Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу збільшать нелетальну допомогу Україні.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться наступного тижня у Румунії.

“Завдяки нашому комплексному пакету допомоги НАТО доставляло Україні паливо, медичне забезпечення, зимове спорядження та глушники дронів. Я дякую за вже зроблене і на зустрічі у Бухаресті призову зробити ще більше", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що російські ракети відрізають українців від світла, опалення та їжі.

“Це жахливий початок зими для України. Це важкий час і для Європи та світу в цілому. Ми стикаємося з подорожчанням продуктів та зростанням цін на пальне. Усі платять за вторгнення росії. Але ми платимо грошима, а українці – кров'ю”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що президент росії володимир путін програє війну в Україні і відповідає на це ще більшою жорстокістю.

"Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити нагальні потреби України та нашу довгострокову допомогу", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також привітав пропозицію німецької сторони розмістити систему Патріот на території Польщі.

“З початку війни ми значно посилили свої потужності на Східному фланзі НАТО, включаючи наземні та морські можливості. Рішення про (надання — ред.) специфічні можливості залишається за національними урядами країн", — сказав Столтенберг.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться наступного тижня у Бухаресті, нагадав генсек Альянсу. За його словами, міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції приєднаються до всіх дискусій у Бухаресті.