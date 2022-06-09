Генсек НАТО скасував візит до Німеччини через хворобу

Через хворобу генеральний секретар НАТО скасував візит до Берліна, запланований на 9 червня.
Про це повідомив телеканал Arte.
Зазначається, що у глави альянсу діагностували оперізувальний лишай – інфекційне захворювання, яке може виникнути після COVID-19. При цьому він може працювати дистанційно та проведе онлайн-зустріч із канцлером Олафом Шольцом.
Крім переговорів із Шольцом, присвяченим підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, у Столтенберга була запланована бесіда з міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт.
Як уточнили в уряді Німеччини, політики також мали обговорити питання впливу агресивної війни росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою, зміцнення східного флангу НАТО, нову стратегічну концепцію альянсу та вступ до блоку Фінляндії та Швеції.
Зазначається, що у глави альянсу діагностували оперізувальний лишай – інфекційне захворювання, яке може виникнути після COVID-19. При цьому він може працювати дистанційно та проведе онлайн-зустріч із канцлером Олафом Шольцом.
Крім переговорів із Шольцом, присвяченим підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, у Столтенберга була запланована бесіда з міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт.
Як уточнили в уряді Німеччини, політики також мали обговорити питання впливу агресивної війни росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою, зміцнення східного флангу НАТО, нову стратегічну концепцію альянсу та вступ до блоку Фінляндії та Швеції.
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