Генсек НАТО скасував візит до Німеччини через хворобу

13:53 09 червня Київ, Україна

Через хворобу генеральний секретар НАТО скасував візит до Берліна, запланований на 9 червня.

 
Про це повідомив телеканал Arte.

Зазначається, що у глави альянсу діагностували оперізувальний лишай – інфекційне захворювання, яке може виникнути після COVID-19. При цьому він може працювати дистанційно та проведе онлайн-зустріч із канцлером Олафом Шольцом.

Крім переговорів із Шольцом, присвяченим підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, у Столтенберга була запланована бесіда з міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт.

Як уточнили в уряді Німеччини, політики також мали обговорити питання впливу агресивної війни росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою, зміцнення східного флангу НАТО, нову стратегічну концепцію альянсу та вступ до блоку Фінляндії та Швеції.