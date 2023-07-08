Генсек НАТО оголосив зміст пакету рішень щодо України

06:47 08 липня Київ, Україна

Виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, 7 липня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг дав прогноз України, що обнадійлює, на підсумок саміту НАТО. У Вільнюсі лідери країн-членів НАТО приймуть пакет по Україні, який міститиме три основні елементи.

За його словами, союзники зроблять Україну ще сильнішою та покажуть своє бачення майбутнього.

По-перше, буде затверджено багаторічну програму допомоги, щоб гарантувати повну військову взаємодію між ЗСУ та НАТО. Буде надано 500 млн. євро на основні потреби.

По-друге, за словами Столтенберга, на саміті оновлять політичні зв'язки між Україною та НАТО, розпочавши Раду Україна-НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдиними у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", - додав Столтенберг.

Водночас він визнав, що союзники НАТО досі не погодили текст підсумкової заяви щодо України, але запевнив, що "ці формулювання будуть чіткими" і текст рішення доопрацьовується.

"Я керую цим процесом і роблю все, щоб наша позиція була єдиною та сильною. Я впевнений, щойно ми завершимо консультації, як тільки рішення буде ухвалено, ми побачимо серйозні зобов'язання", - запевнив генсек НАТО.

Раніше український президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну в НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу, вона зможе лише після закінчення війни з росією.