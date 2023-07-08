Генсек НАТО оголосив зміст пакету рішень щодо України

Виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, 7 липня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг дав прогноз України, що обнадійлює, на підсумок саміту НАТО. У Вільнюсі лідери країн-членів НАТО приймуть пакет по Україні, який міститиме три основні елементи.
За його словами, союзники зроблять Україну ще сильнішою та покажуть своє бачення майбутнього.
По-перше, буде затверджено багаторічну програму допомоги, щоб гарантувати повну військову взаємодію між ЗСУ та НАТО. Буде надано 500 млн. євро на основні потреби.
По-друге, за словами Столтенберга, на саміті оновлять політичні зв'язки між Україною та НАТО, розпочавши Раду Україна-НАТО.
Водночас він визнав, що союзники НАТО досі не погодили текст підсумкової заяви щодо України, але запевнив, що "ці формулювання будуть чіткими" і текст рішення доопрацьовується.
Раніше український президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну в НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу, вона зможе лише після закінчення війни з росією.
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