Генсек НАТО і президент Франції обговорили агресивну поведінку РФ і Україну

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг і глава Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію в Україні, агресію РФ і майбутній в наступному місяці саміт НАТО.
Заяву генерального секретаря Альянсу за підсумками переговорів опубліковано на сайті НАТО.
Також генсек НАТО відзначив активну роль Франції в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.
Генсек НАТО і президент Франції обговорили підготовку до саміту Альянсу, який має відбутися в Брюсселі 14 червня. На цій зустрічі йтиметься про шляхи зміцнення зв'язків між Європою і Північною Америкою, а також про напрямки розвитку Альянсу відповідно до ініціативи «НАТО 2030».
Як повідомлялося, очікується, що ситуація, яка виникла кілька тижнів тому після зосередження російських військ поблизу кордонів України і на її тимчасово окупованих територіях, а також вплив агресивної політики Кремля на загальну євроатлантичну безпеку, будуть обговорюватися на рівні лідерів країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі в червні.
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