Генсек НАТО і президент Франції обговорили агресивну поведінку РФ і Україну

17:21 21 травень Київ, Україна

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг і глава Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію в Україні, агресію РФ і майбутній в наступному місяці саміт НАТО.

Заяву генерального секретаря Альянсу за підсумками переговорів опубліковано на сайті НАТО.

«Росія все ще утримує війська в Україні (на окупованій території - ред.) і навколо неї, цих військ більше, ніж під час попередньої ескалації. Тому нам потрібно мирне вирішення», - сказав Столтенберг.

Також генсек НАТО відзначив активну роль Франції в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.

"НАТО зберігає пильність, оскільки поведінка Росії щодо України є лише частиною загальної тенденції її агресивних дій. У той самий час ми залишаємося вірні нашому двосторонньому підходу оборони і діалогу з Росією", - резюмував Столтенберг.

Генсек НАТО і президент Франції обговорили підготовку до саміту Альянсу, який має відбутися в Брюсселі 14 червня. На цій зустрічі йтиметься про шляхи зміцнення зв'язків між Європою і Північною Америкою, а також про напрямки розвитку Альянсу відповідно до ініціативи «НАТО 2030».



Як повідомлялося, очікується, що ситуація, яка виникла кілька тижнів тому після зосередження російських військ поблизу кордонів України і на її тимчасово окупованих територіях, а також вплив агресивної політики Кремля на загальну євроатлантичну безпеку, будуть обговорюватися на рівні лідерів країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі в червні.