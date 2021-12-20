Генпрокурори України та РБ обговорили питання екстрадиції бойовиків

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Сьогодні відбулася телефонна розмова генпрокурор України Ірини Венедиктової і Білорусі Олександра Конюка, в ході якого сторони обговорили питання екстрадиції затриманих бойовиків ПВК "Вагнер"



Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора 6 серпня.

«Ірина Венедиктова підтвердила білоруському колезі намір Офісу Генерального прокурора вимагати видачі 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі», - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор зазначила, що поки органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких, ОГП будуть направлені відповідні запити в Генпрокуратуру Білорусі.



Конюк, в свою чергу повідомив, що рішення про видачу затриманих буде прийнято після отримання запитів білоруською стороною.