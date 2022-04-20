Генпрокурорка України і посол Нідерландів обговорили справу МН17

В Офісі Генпрокурора пройшла зустріч Ірини Венедиктової з послом Нідерландів Йоханнесом де Молом, в ході якої сторони обговорили катастрофу рейсу MH17, кібербезпеку, диджиталізацію і захист інвестицій.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Окремо зупинилися на гострій для обох країн справі збивання літака рейсу MH17 в небі над Україною. Генпрокурорка і керівник профільного «Департаменту війни» Офісу Генерального прокурора відзначили, що українські прокурори і слідчі роблять все можливе для спільної мети - встановлення всіх, хто віддавав накази, осіб, причетних до транспортування ЗРК «Бук» і безпосередньо запуску ракет", - йдеться в повідомленні.