Генпрокурорка України і посол Нідерландів обговорили справу МН17

10:28 21 липня Київ, Україна

В Офісі Генпрокурора пройшла зустріч Ірини Венедиктової з послом Нідерландів Йоханнесом де Молом, в ході якої сторони обговорили катастрофу рейсу MH17, кібербезпеку, диджиталізацію і захист інвестицій.
 
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Окремо зупинилися на гострій для обох країн справі збивання літака рейсу MH17 в небі над Україною. Генпрокурорка і керівник профільного «Департаменту війни» Офісу Генерального прокурора відзначили, що українські прокурори і слідчі роблять все можливе для спільної мети - встановлення всіх, хто віддавав накази, осіб, причетних до транспортування ЗРК «Бук» і безпосередньо запуску ракет", - йдеться в повідомленні.
За словами генпрокурорки, «справа малайзійського Боїнга болить всьому світу". Вона також повідомила, що в Офісі Генпрокурора уважно стежать за ходом судового процесу в національному суді Нідерландів над чотирма обвинуваченими і надають все необхідне для сприяння нідерландським колегам.

Венедиктова повідомила, що в планах України - створення Міжнародної ради при Генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами і використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти.

Посол Нідерландів заявив, що для вироблення подальших кроків у справі МН17 в Україні готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих. Також сторони обговорили можливість візиту в Україну генерального прокурора Нідерландів.

Гість повідомив, що нідерландські правоохоронці готові будуть взаємодіяти і обмінюватися досвідом з українськими колегами і в інших сферах.

Генпрокурорка зазначила, що українська прокуратура зараз трансформується в інститут світового рівня, тому вивчає кращі практики.