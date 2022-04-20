Генпрокурорка України і посол Нідерландів обговорили справу МН17

В Офісі Генпрокурора пройшла зустріч Ірини Венедиктової з послом Нідерландів Йоханнесом де Молом, в ході якої сторони обговорили катастрофу рейсу MH17, кібербезпеку, диджиталізацію і захист інвестицій.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За словами генпрокурорки, «справа малайзійського Боїнга болить всьому світу". Вона також повідомила, що в Офісі Генпрокурора уважно стежать за ходом судового процесу в національному суді Нідерландів над чотирма обвинуваченими і надають все необхідне для сприяння нідерландським колегам.
Венедиктова повідомила, що в планах України - створення Міжнародної ради при Генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами і використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти.
Посол Нідерландів заявив, що для вироблення подальших кроків у справі МН17 в Україні готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих. Також сторони обговорили можливість візиту в Україну генерального прокурора Нідерландів.
Гість повідомив, що нідерландські правоохоронці готові будуть взаємодіяти і обмінюватися досвідом з українськими колегами і в інших сферах.
Генпрокурорка зазначила, що українська прокуратура зараз трансформується в інститут світового рівня, тому вивчає кращі практики.
Венедиктова повідомила, що в планах України - створення Міжнародної ради при Генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами і використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти.
Посол Нідерландів заявив, що для вироблення подальших кроків у справі МН17 в Україні готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих. Також сторони обговорили можливість візиту в Україну генерального прокурора Нідерландів.
Гість повідомив, що нідерландські правоохоронці готові будуть взаємодіяти і обмінюватися досвідом з українськими колегами і в інших сферах.
Генпрокурорка зазначила, що українська прокуратура зараз трансформується в інститут світового рівня, тому вивчає кращі практики.
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