Генпрокуратура розшукує Медведчука по всій Україні

12:20 22 березня Київ, Україна

В Офісі Генерального прокурора є кілька оперативних версій, де може переховуватись нардеп Віктор Медведчук. Усі вони відпрацьовуються.



Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.



"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь у Москві і ми не дістанемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо. Щоб ви розуміли, генеральна прокуратура не має ні оперів, ні слідства, тому ми координуємо цю діяльність і тримаємо на пульсі", - говорить генпрокурорка.



На запитання, чи правда, що для пошуку Медведчука створено спеціальну групу працівників СБУ та генпрокуратури, яка вже проводила обшуки, зокрема, на Закарпатті, Ірина Венедиктова відповіла: "Це конфіденційна інформація. Я не можу озвучувати цю інформацію. Слідчі дії продовжуються. Можу частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують та проводять слідчі дії. Обшуки проходять у багатьох містах, не говоритиму де".



Офіційних даних, що Медведчук перетнув кордон, на сьогодні немає.



Нагадаємо, що розшуком підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука займається посилена група силовиків, утікач може переховуватися у колег із партії "Опозиційна платформа – За життя".