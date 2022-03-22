Генпрокуратура розшукує Медведчука по всій Україні

В Офісі Генерального прокурора є кілька оперативних версій, де може переховуватись нардеп Віктор Медведчук. Усі вони відпрацьовуються.
Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.
Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.
"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь у Москві і ми не дістанемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо. Щоб ви розуміли, генеральна прокуратура не має ні оперів, ні слідства, тому ми координуємо цю діяльність і тримаємо на пульсі", - говорить генпрокурорка.
На запитання, чи правда, що для пошуку Медведчука створено спеціальну групу працівників СБУ та генпрокуратури, яка вже проводила обшуки, зокрема, на Закарпатті, Ірина Венедиктова відповіла: "Це конфіденційна інформація. Я не можу озвучувати цю інформацію. Слідчі дії продовжуються. Можу частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують та проводять слідчі дії. Обшуки проходять у багатьох містах, не говоритиму де".
Офіційних даних, що Медведчук перетнув кордон, на сьогодні немає.
Нагадаємо, що розшуком підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука займається посилена група силовиків, утікач може переховуватися у колег із партії "Опозиційна платформа – За життя".
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