Генпрокуратура розслідує близько п'яти тисяч військових злочинів рф

06:54 06 квітня Київ, Україна

В Україні розслідують близько п'яти тисяч військових злочинів рф.



Про це під час пресбрифінгу у звільненому місті Буча заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.



Глава Офісу Генерального прокурора (https://www.facebook.com/pgo.gov.ua) наголосила, що розслідування військових злочинів є зараз завданням номер один для всієї правоохоронної системи України.



Вона повідомила, що таких злочинів на сьогодні зареєстровано тисячі. Близько п'яти тисяч із кваліфікацією – військові злочини. Майже дві тисячі – причетні до військових злочинів. Усі кримінальні провадження різні за своїм обсягом і кількістю епізодів.



«Ми повинні розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації військові злочини – це перша ланка градації. Далі йдуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю війну, щоб знищити українців», – повідомила Ірина Венедиктова.