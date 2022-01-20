Генпрокуратура намагається протидіяти катуванням у місцях позбавлення волі

Внесено пропозиції в порядок переміщення ув'язнених в СІЗО та установах виконання покарань, щоб уникнути тортур з боку адміністрації місць позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Відзначається, що зміни розроблені на виконання рішення координаційної наради керівників правоохоронних органів з протидії тортурам, яка відбулася 4 червня 2020 року під головуванням Генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.
Зокрема, пропонується змінити порядок переміщення до інших установ осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, і які стали жертвами насильства з боку адміністрації цих місць несвободи. Переміщення має здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого або прокурора, які здійснюють розслідування за такими фактами, і не повинно вимагати дозволу з боку інших посадових осіб.
Також прокурори ініціюють забезпечення обов'язкового використання портативних відеореєстраторів посадовими особами пенітенціарних установ, що застосовують заходи примусу стосовно ув'язнених, а також збереження і захист отриманої інформації. Зараз персоналу надано лише право використовувати додаткові технічні засоби.
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