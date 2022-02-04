Генпрокуратура оскаржила домашній арешт Віктора Медведчука

Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата, опозиціонера і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.



Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.

Тим часом захист Медведчука також подав апеляцію на рішення суду.



"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - повідомив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін в Телеграм.