Генпрокуратура оскаржила домашній арешт Віктора Медведчука
12:45 18 травень Київ, Україна
Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата, опозиціонера і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.
Тим часом захист Медведчука також подав апеляцію на рішення суду.
"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - повідомив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін в Телеграм.
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