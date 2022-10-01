Генпрокуратура Білорусі вимагає у Литви екстрадувати Тихановську

10:29 05 березня Київ, Україна

Генпрокуратура Білорусі направила своїм литовським колегам офіційне прохання про видачу Білорусі Світлани Тихановської, для подальшого її притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь направила на адресу Генеральної прокуратури Литовської Республіки прохання про видачу Світлани Тихановської для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти порядку управління, громадської безпеки та держави", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що підставою для двостороннього співробітництва в кримінально-правовій сфері є Договір між Республікою Білорусь та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 жовтня 1992 року.



Також вказується, що генпрокуратура Білорусі направила в Гомельський обласний суд кримінальну справу стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тихановської, які, згідно з матеріалами справи, за попередньою змовою з екскандидаткою планували організувати масові заворушення в Гомелі і захоплення будівель місцевих органів управління, а також призначити своїх голів адміністрацій і голів виконкомів.