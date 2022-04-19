Геноцид в Ірпені. Підсумки роботи ДБР

12:03 19 квітня Київ, Україна

Слідчі Держбюро розслідувань задокументували злочини російських загарбників в Ірпені Київської області та виявили 13 поховань городян.

Про це заявив директор відомства Олексій Сухачов.



«Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто у світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людоїдські вчинки в Ірпені, Бучі та інших містах України здійснили саме російські військові. Але окрім політичного, морального засудження має бути й жорстка юридична оцінка», – наголосив глава ДБР.



Слідчі ДБР оглянули на Київщині близько 700 гектарів площі міста, а це понад 10 тис. будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було мало інфраструктурних об'єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садки.



У ході слідчих дій було встановлено незаперечні докази злочинів проти людяності представників збройних сил російської федерації біля міста Ірпінь. Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також під час слідчих дій було виявлено велику кількість російської зброї та боєприпасів, військове спорядження, документи та інші ознаки власності.



Серед іншого, слідчими ДБР виявлено 13 поховань городян. Задокументовано використання у житлових кварталах проти мирних жителів:



- протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;

- аеробалістичної ракети "Іскандер-М";

- артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стрілоподібними елементами й іншої забороненої зброї.



Усі ці факти належним чином документовані та зафіксовані.